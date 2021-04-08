زبدي لتلفزيون النهار: رئيس الجمهورية يراهن على المجتمع المدني للوقوف إلى جانب دولته

قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يراهن على المجتمع المدني للوقوف إلى جانب دولته ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأضاف زبدي في تصريح لتلفزيون “النهار” أن لقاء منظمات مجتمع المدني اليوم مع رئيس الجمهورية تمحور الانشغالات والعراقيل التي تقف في وجه المجتمع وكذا دور المجتمع المدني.

وأشار زبدي إلى أن الرئيس أكد على حق المجتمع المدني في ممارسة حقه الدستوري في الديمقراطية التشاركية.

وفي سياق متصل قال زبدي انه وبصفته رئيس جمعية حماية المستهلك فقد تحدث إلى الرئيس حول وضع السوق الجزائري عشية شهر رمضان وظواهرة الاحتكارة والمضاربة.

كما أكد ذات المتحدث أن الرئيس كشف عن عزم الدولة على محاربة الاحتكار والمضاربة ودعم مساهمة المجتمع المدني في هذا المجال.

وقال زبدي أن الرئيس تبون كشف عن متابعته لنشاط جمعية حماية المستهلك وما تقوم به من مجهودات جبارة في مجال اختصاصها.

وأضاف ذات المتحدث أن الجبهة الداخية تواجه تحديات اقتصادية اجتماعية و أمنية والرئيس يراهن على المجتمع المدني للوقوف إلى جانب دولته في مواجهة هذه التحديات.