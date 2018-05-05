زبدي للنهار: النّاس تشتري ملابس العيد وتربّي خرفان للأضحية.. !!

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن هناك مضاربة في الأسواق وجشع وسط المواطنين.

وأوضح زبدي، خلال استضافته في بلاطو قناة النهار،السبت، أن المستهلك الجزائري يخاف قبل كل مناسبة.

وأضاف المتحدث، أن “الناس من الآن تشتري ملابس العيد وتربي خرفان تحسبا لعيد الأضحى المبارك، خوفا من زيادة الأسعار”.

وأشار زبدي، أن عدم استقرار السوق، جعل العائلة الجزائرية تقوم بعمليات استباقية قبل كل مناسبة.

مضيفا، “أن السوق الجزائري متذبذب لا يمكن التكهن به اطلاقا،يربطونه دائما بالأحوال الجوية”.