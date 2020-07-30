زبدي: لهذه الأسباب المذابح العمومية لن تفي بالغرض يوم العيد

استبعد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن تفي المذابح العمومية، بالغرض خلال يوم العيد.

وأوضح زبدي خلال حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية، أنه يترقب توافد الكثير من المواطنين على المذابح وهو ما سيخلق تزاحما.

وأشار زبدي إلى سوء التنظيم الذي تشهده هذه المذابح لعدم اتباعها رزنامة عمل للمواعيد.

من جانب آخر، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك عن سبب الارتفاع الكبير في اسعار الاضاحي هذا العام رغم الوفرة.

وأرجع زبدي سبب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى وجود الكثير من أسماهم بسماسرة البيع، ناهيك عن إجراءات الحجر بسبب فيروس كورنا الذي كان عائقا، نظرا لندرة نقاط البيع، ومنع التنقل بين الولايات واغلاق العديد من اسواق الماشية عبر الوطن.

وتابع قائلا “الضرر المادي الذي تعرض له المستهلك الجزائري خلال الجائحة، دفع بالكثير من المواطنين لاقتناء اللحوم من عند الجزارين، والتي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا في الاسعار”.

ودعا زبدي المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية اثناء عملية الذبح من خلال التباعد والحرص على نظافة ادوات الذبح و كذلك تجنب عمليات الذبح الجماعي.

واستبعد ضيف الصباح ، أن تفي المذابح العمومية، بالغرض خلال يوم العيد نظرا لترقب توافد الكثير من المواطنين عليها وهو ما سيخلق تزاحما، مشيرا إلى سوء التنظيم الذي تشهده هذه المذابح لعدم اتباعها رزنامة عمل للمواعيد.