زبدي: يجب فتح الأسواق الجوارية وتشهير بالأسعار للقضاء على المضاربة خلال رمضان

قال مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك،إنّ ورقة الطريق التي وضعتها وزارة التجارة، لتسقيف الأسعار تزامنا مع شهر رمضان، كانت بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من جمعيات منظمة حماية المستهلك ونقابتين المهنيتين الخاصة بالتجار والحرفيين .

وأشار زبدي في اتصال مع “النهار” ، أنّ الإشكال يكمن في تطبيق الورقة على أرض الواقع،

قائلا: “نحن كمنظمة ليس لدينا السلطة لمراقبة الأسعار ، عملنا في اطار المساهم، ومحاولة حماية قدرة الشرائية للمواطن”.

كما أوضح المتحدث، عن وجود بعض الآليات الأخرى تساهم في تقليل أسعار الخضر والفواكه، من خلال توفير الأسواق الجوارية، التي تكون فيها الاسعار في متناول المستهلك.

محملا بعض رؤساء البلديات عدم فتح هذه الأسواق الجوارية، داعيا المستهلكين للبحث عن أسواق البريدية

التي انشات في بلديتهم والتي قد تكون اسعارها رمزية .

كما اشار لدور أعوان الرقابة اللذين من شأنهم مراقبة المضاربين اللذين تسببوا في ارتفاع الاسعار .

كما دعا زبدي، لالزام الفلاح والمستهلك الى ضرورة تحرير المعاملات التجارية لمعرفة هامش الربح،

ويرى المتحدث، أنّه من الضروي التشهير بالأسعار من طرف أعوان الرقابة لمعرفة في حالة تسجيل مخالفة .

وختم المتحدث، اتصاله أن ظاهرة الجشع والمضاربة لاتزال قائمة رغم مانشهده من حراك وتغيير، هؤلاء لاتغيرهم الا المتابعات القضائية .