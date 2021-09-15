زبدي يدعو لتخفيض الضريبة في القيمة المضافة على مواد واسعة الاستهلاك

دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، اليوم الأربعاء، لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك. وأوضح زبدي أن التخفيض من شأنه التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وتطرق زبدي، خلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لارتفاع الاسعار الذي تشهده السوق الوطنية منذ مدة. وشدّد على ضرورة “تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك لحماية القدرة الشرائية للمواطن”.

وطالب زبدي، لتحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها. واعتبر المتحدث، أن تأسيس “جهاز وطني لحماية المستهلك” يقوم بالاستشراف في السوق والتنسيق بين القطاعات أصبح “ضرورة ملحة”. وهذا “من أجل التحكم في الأسعار وضبط المعاملات التجارية وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن”.

وشدد رئيس المنظمة، على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق. وأرجع زبدي ارتفاع الأسعار إلى “غياب شفافية ميكانيزمات التسويق” التي تكون -حسبه- غير معروفة في أغلب الأحيان. داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية.

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