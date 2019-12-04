زبدي يطالب لعقاب بالإعتذار عقب اتهامهم بـ”أنهم يسيرون بالتلفون قبل 22 فيفري”

قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي اليوم الأربعاء، إنها مستقلة ماديا ومعنويا.

وأوضحت المنظمة، أنها كانت من بين الجمعيات القلائل التي تحدت الضغوطات واللوبيات واتخذت قرارات جريئة لصالح البلاد والعباد.

وندد رئيس المنظمة مصطفى زبدي، بتصريح لعقاب محمد، الذي يضع النزهاء وغير النزهاء في كفة واحدة.

وطالبت المنظمة من صاحب التصريح، تقديم اعتذار رسمي للمنظمة كهيأة أو تقديمه لأدلة قطيعة تثبت مزاعمه.

وأعلنت المنظمة عن رفع شكوى أمام العدالة في حالة عدم الاستجابة السريعة.

وجاء توضيح المنظمة، بعد أن اتهم محمد لعقاب، “الجمعيات أنها قبل 22 فيفري كانت تسير بالتلفون”.