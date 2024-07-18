زبيدة عسول تودع ملف ترشحها للرئاسيات

حلت الراغبة في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، زبيدة عسول، مساء اليوم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).

وذلك لأجل إيداع ملف التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح للصحافة عقب عملية الإيداع, أكدت عسول أن ترشحها للرئاسيات المقبلة هو “قرار جدي وهام ويجب أن يسعى الجميع لتطوير البلاد”.

كما أبرزت أن برنامجها الانتخابي “متعدد الجوانب ويسعى لتطوير البلاد وحماية الأسرة وتحقيق الرفاهية والتنمية الاقتصادية”.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أفادت في بيان لها ـول أمس الثلاثاء, أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، هو يوم الخميس 18 جويلية في منتصف الليل (00:00).