زبير باشي: “مستحيل تحقيق نتائج ايجابية في غياب الاستقرار”

أرجع اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، زبير باشي، غياب النتائج عن العميد، خلال المواسم الأخير لغياب الاستقرار.

وصرح باشي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “المولودية استهلكت لحد الآن مدربين مدربين، وتم استقدام مدرب ثالث”.

كما أضاف: “من المستحيل تحقيق نتائج ايجابية في ظل عدم توفر الاستقرار على مستوى الطاقم الفني، واللاعبين”.

وتابع زبير باشي: “نحن دائما جاهزون لتقديم المساعدة لفريقنا مولودية الجزائر، في حال احتاجة الادارة الحالية الاستشارتنا”.