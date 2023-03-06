زبير باشي: “مستحيل تحقيق نتائج ايجابية في غياب الاستقرار”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، زبير باشي، غياب النتائج عن العميد، خلال المواسم الأخير لغياب الاستقرار.
وصرح باشي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “المولودية استهلكت لحد الآن مدربين مدربين، وتم استقدام مدرب ثالث”.
كما أضاف: “من المستحيل تحقيق نتائج ايجابية في ظل عدم توفر الاستقرار على مستوى الطاقم الفني، واللاعبين”.
وتابع زبير باشي: “نحن دائما جاهزون لتقديم المساعدة لفريقنا مولودية الجزائر، في حال احتاجة الادارة الحالية الاستشارتنا”.
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