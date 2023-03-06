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الرياضة

زبير باشي: “مستحيل تحقيق نتائج ايجابية في غياب الاستقرار”

بقلم كريم تيغرمت
زبير باشي: “مستحيل تحقيق نتائج ايجابية في غياب الاستقرار”
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أرجع اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، زبير باشي، غياب النتائج عن العميد، خلال المواسم الأخير لغياب الاستقرار.

وصرح باشي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “المولودية استهلكت لحد الآن مدربين مدربين، وتم استقدام مدرب ثالث”.

كما أضاف: “من المستحيل تحقيق نتائج ايجابية في ظل عدم توفر الاستقرار على مستوى الطاقم الفني، واللاعبين”.

وتابع زبير باشي: “نحن دائما جاهزون لتقديم المساعدة لفريقنا مولودية الجزائر، في حال احتاجة الادارة الحالية الاستشارتنا”.

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