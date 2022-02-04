“زجاجة الانتصار”.. تعرف من سبق أبو جبل إليها !

صنعت زجاجة الانتصار للحارس الدولي المصري، أبو جبل، الحدث في مواجهة مصر أمام المنتخب الكاميروني التي جرت سهرة أمس الخميس.

محمد أبو جبل، دون على الزجاجة كل الملاحظات الخاصة بمنفذي ركلات الترجيح في المنتخب الكاميروني ماجعله يصد ركلتين في السلسلة.

أبو جبل سبقه لهاته الطريقة حارس إنجلترا، جوردان بيكفورد، الذي تمكن من تأهيل فريقه خلال مونديال روسيا بصده ركلة ترجيح.

وقالت صحيفة “ذا الصن” وقتها إن الحارس، جوردان بيكفورد كان يخفي زجاجة ماء بها معلومات عن طريقة تسديد لاعبي كولومبيا.

نفس الطريقة تمكن بها الحارس الهولندي، تيم كرول، من تأهيل ناديه نورويتش سيتي ضد توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية عام 2017.

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يبدو أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، لا يُريد تضييع بطاقة المرور إلى المونديال بعد الإقصاء من الكان.

إيتو قال لعناصر المنتخب الكاميروني بعد مواجهة مصر:”لدينا مباراة مهمة يوم السبت لتحديد صاحب المركز الثالث، يجب أن ترفعوا رؤوسكم”.

كما أضاف إيتو لزملاء أبو بكر:”لقد بدأنا رحلة لن تنتهي إلا في منافسة كأس العالم المقررة بقطر نهاية العام الحالي”.

وختم إيتو:”أعرف أنكم سترفعون التحدي مُجددا، نحن نعلم أين نريد أن نذهب، وفي شهر مارس سنقطع تأشيرة التواجد في قطر”.

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توعد نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير وومي، المنتخب الوطني الجزائري بالإقصاء من الدور الفاصل لمنافسة كأس العالم.

الظهير الأيسر السابق للكاميرون قال في تصريحات لموقع العربي الجديد نُشرت الأربعاء.

“ما أود قوله إننا سنقصي مصر من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، وسنقصي الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022 أيضا وهذا ما أتمناه”.

وبخصوص تصريحات ميدو عن محاولة ترتيب لقاء الكاميرون أمام مصر سنة 2004:”لا يمكنني قول شيء، لأنني لم أكن حاضرا هناك في 2004، فأنا شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا سنوات 1996، 1998، 2000 و2002″.

كما أضاف:”لا يمكنني أن أرد على كلام ميدو، لأن إيتو فقط هو من يمكنه الرد، وهو من يجب أن يُطرح عليه هذا السؤال..أنا شخصيا طيلة فترة لعبي مع الكاميرون، لم أعرف هذا الأمر إطلاقاً”.

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قصف المُدرب البرتغالي لمُنتخب مصر، كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وذلك بعد أن وصف الأخير مواجهة المنتخبين في الدور نصف النهائي بالحرب الحقيقية.

كيروش قال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس:

“تصريحات إيتو كانت غير موفقة، لأن كرة القدم لا تتعلق بالحروب.. هي لعبة خلقت للسعادة، وعلى إيتو أن يعلم أن الحروب والموت كانت على أبواب استادات الكاميرون فقط”.