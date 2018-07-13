زجيقة أيرام… عنوان للإبداع والتفنن في مجال الموضة بطابعها التقليدي القبائلي

اختارت زجيقة أيرام مصممة الأزياء القبائلية، إبنة مدينة تيقزيرت الخياطة لتروي من خلالها أصالة منطقتها وهويتها.

إذ تولي عناية فائقة لكل ما تصممه وتنتقي الألوان والأقمشة لتضفي إليها لمسات إبداعية ممزوجة بين الأصالة والمعاصرة.

فكل زي من تصاميم هذه الشابة المبدعة يعكس شغفها الكبير بالموضة، وحرصها على مواكبة آخر الصيحات.

كما تسعى دوما لتعريف عارضاتها ما يحمله كل زي من معاني وما يحكيه من تاريخ، ليكن ملمات بقيمة مايلبسن و ما يعرضن للجمهور.

زجيقة مصممة شابة عشقت مهنتها وآمنت بالرسالة التي تؤديها حتى و لو كان ذلك من خلال الأزياء التي تصممها.

فأبدعت فيها جاعلة من كل زي يحكي عن جيل ، ساعية بذلك للنهوض بالجبة القبائلية في صنفيها التقليدي والعصري.