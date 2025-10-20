زخّة شُهب “الجباريات” تُزيّن سماء الجزائر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء

أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (CRAAG)، بأن ذروة زخة شهب “الجباريات” ستحدث ليلة 21 إلى 22 أكتوبر الجاري.

في ظاهرة فلكية مميزة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في ظروف مواتية.

وأوضح المركز أن الزخة سمّيت بهذا الاسم (الجباريات) لأن المشع الظاهري لها يقع في كوكبة الجبار (أوريون). حيث يبدو أن الشهب تنطلق منها.

وستكون مرئية بعد منتصف الليل في اتجاه الجنوب الشرقي. ثم تتحرك تدريجيًا نحو الجنوب والجنوب الغربي، مع اقتراب ساعات الفجر.

ووفقًا لتقديرات الخبراء، سيبلغ عدد الشهب نحو 20 شهابًا في الساعة عند الذروة، وتعَدُّ “الجباريات” سريعة نسبيًا مقارنة بزخات أخرى مثل “الفرساوسيات”. إذ تصل سرعة دخولها إلى الغلاف الجوي حوالي 66 كيلومترًا في الثانية.

وأشار المركز إلى أن الجباريات تنتج عن بقايا حطام المذنب الشهير “هالي”. مؤكدًا أن ضوء هلال القمر الخافت لن يعيق مشاهدة الشهب الضعيفة، وهو ما يجعل هذه الليلة فرصة مثالية لعشاق الظواهر الفلكية للاستمتاع بمشهد استثنائي في سماء الجزائر.