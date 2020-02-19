زدادكة:”سأكون جاهزا لخلافة عطال لكن.. “

كشف اللاعب الفرانكو-جزائري “أكيم زدادكة” رغبته في تمثيل المنتخب الوطني الجزائري في القريب العاجل ولما لا خلافة “عطال” المُصاب.

الظهير الأيمن لفريق كليرمون الفرنسي قال في حوارا حصري مع ديزاد فووت:”“أعلم مايدور في المنتخب، شاهدت إصابة عطال وأتمنى له الشفاء العاجل”.

“أتمنى ان أكون جاهزا إذا استدعاني بلماضي لتربص مارس لكن الأهم ان لدي الرغبة لحمل قميص المنتخب الوطني، قلتها دائما أريد اللعب للجزائر حتى قبل التحاقي بفريق لانس”.

وختم اللاعب الذي يوجد تحت مراقبة الخضر:”بلماضي هو من يقرر قائمة اللاعبين المستدعاة وأنا مُتاح في أي وقت يُريدني فيه”.