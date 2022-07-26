زدادكة:”سجلنا العديد من الأرقام الإيجابية رغم كل شيء”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليل الفرنسي، حكيم زدادكة، عن تحضيرات فريقه تحسبا للموسم الرياضي الجديد.
وتحدث زدادكة لموقع “لوبتي ليلوا”، عن تحضيرات فريقه، للموسم الجديد:”نشعر بخيبة أمل من الخسارتين الوديتين الأخيرتين”.
وأضاف زدادكة:”نحن على بعد أسبوعين من إنطلاق البطولة، والهدف هو الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد”.
وتابع المتحدث:”هناك الكثير من الأمور الإيجابية، وأهم شيء لدينا الكثير من الروابط بيننا داخل الفريق”.
وختم حكيم زدادكة حديثه:”مع اقترب بداية البطولة، سنكون جميعًا جاهزين، علينا أن نبقى إيجابيين لو أردنا الحصول على نتائج أفضل”.
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