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الرياضة

زدادكة:”نطمح للفوز أمام غينيا”

بقلم حواز عبد النور
زدادكة:”نطمح للفوز أمام غينيا”
صورة مركبة
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أكد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري، حكيم زدادكة، عن سعي الخضر للفوز أمام غينيا وديا غدا الجمعة.

لاعب فريق ليل الفرنسي قال في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الخميس:”التحضيرات لمواجهة غينيا مرت في أفضل الظروف، كل الإمكانيات متوفرة مع أرضية ميدان جيدة”.

كما أضاف:”الجميع سعداء، الاستقبال كان جيدا في وهران، ونطمح لتقديم أفضل مباراة ممكنة أمام غينيا وتحقيق الفوز”.

قبل أن يختم:”المدرجات ستكون ممتلئة أمام غينيا، الحماس سيكون كبير، وأشكر الجمهور الوهراني على تحفيزه لنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/9LcFA
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