زدادكة:”نطمح للفوز أمام غينيا”
بقلم حواز عبد النور
أكد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري، حكيم زدادكة، عن سعي الخضر للفوز أمام غينيا وديا غدا الجمعة.
لاعب فريق ليل الفرنسي قال في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الخميس:”التحضيرات لمواجهة غينيا مرت في أفضل الظروف، كل الإمكانيات متوفرة مع أرضية ميدان جيدة”.
كما أضاف:”الجميع سعداء، الاستقبال كان جيدا في وهران، ونطمح لتقديم أفضل مباراة ممكنة أمام غينيا وتحقيق الفوز”.
قبل أن يختم:”المدرجات ستكون ممتلئة أمام غينيا، الحماس سيكون كبير، وأشكر الجمهور الوهراني على تحفيزه لنا”.
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