زدادكة: “اندمجت بشكل جيد وفرحة الفوز مع المنتخب لها طعم خاص”

أكد الوافد الجديد للمنتخب الوطني، حكيم زدادكة، اندماجه التام، وتواجده في أريحية، كما تحدث عن طعم الفوز مع المنتخب.

وصرح زدادة، للموقع الرسمي للفاف: “الأمور تسير على أحسن ما يرام في المنتخب، وتمكنت من التعرف على اللاعبين واندمجت سريعا”.

كما أضاف: “تلقيت استقبال جيد من طرف الجميع، اللاعبين، والطاقم الفني، بدأت في أخذ معالمي في المنتخب، داخل وخارج الملعب”.

وأضاف حكيم زدادة: “ّاكتشفت أجواء المنتخب، خاصة بعد فوزنا في آخر مبارتين، وتذوقت طعم الفوز مع المنتخب وهو مختلف عن النادي”.