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الرياضة

زدادكة: “اندمجت بشكل جيد وفرحة الفوز مع المنتخب لها طعم خاص”

بقلم كريم تيغرمت
زدادكة: “اندمجت بشكل جيد وفرحة الفوز مع المنتخب لها طعم خاص”
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أكد الوافد الجديد للمنتخب الوطني، حكيم زدادكة، اندماجه التام، وتواجده في أريحية، كما تحدث عن طعم الفوز مع المنتخب.

وصرح زدادة، للموقع الرسمي للفاف: “الأمور تسير على أحسن ما يرام في المنتخب، وتمكنت من التعرف على اللاعبين واندمجت سريعا”.

كما أضاف: “تلقيت استقبال جيد من طرف الجميع، اللاعبين، والطاقم الفني، بدأت في أخذ معالمي في المنتخب، داخل وخارج الملعب”.

وأضاف حكيم زدادة: “ّاكتشفت أجواء المنتخب، خاصة بعد فوزنا في آخر مبارتين، وتذوقت طعم الفوز مع المنتخب وهو مختلف عن النادي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/0bBV7
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