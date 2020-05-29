“زدادكة” يؤكد مجددا جاهزيته لتمثيل الخضر !!

أكد مجددا النجم الفرانكو-جزائري لفريق “كليرمون فووت” الفرنسي “حكيم زدادكة” جاهزيته لتمثيل الخضر في المستقبل القريب.

صاحب ال24 ربيعا بعث برسالة جديدة للناخب الوطني جمال بلماضي بعد تصريحاته الأولي خلال شهر فيفري الماضي عن رغبته في تمثيل محاربي الصحراء.

محارب الصحراء نشر يوم الثلاثاء الماضي صورة له بقميص أبطال إفريقيا على ستوري صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

يذكر أن زدادكة يلعب كظهير أيمن وإسمه كان متداولا بقوة للمشاركة في تربص الخضر الخاص بشهر مارس الماضي لولا فيروس كورونا.