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زدادكة يبدي تحمسه لمباشرة مغامرته الجديد مع أوكسير

بقلم النهار أونلاين
زدادكة يبدي تحمسه لمباشرة مغامرته الجديد مع أوكسير
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أبدى الدولي الجزائري حكسم زدادكة، تحمسه الكبير لمباشرة مغامرته الجديد في الليغ1، مع نادي أوكسير الفرنسي.

ونشر زداكة، تغريدة، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “متحمس لبداية هذه المغامرة الجديدة”.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة، بمنسور نادي أوكسير الذي تم من خلاله اعلان انضمام زدادكة لفوف الفريق.

يذكر أن حكيم زدادكة، انتقل إلى نادي أوكسير على شكل إعارة لمدة 6 أشهر، قادما من نادي ليل الفرنسي.

رابط دائم : https://nhar.tv/No7W3
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