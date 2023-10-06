زدادكة يتألق في أول مواجهة كأساسي مع ليل هذا الموسم

شارك الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، حكيم زدادكة، لأول مرة كأساسي هذا الموسم مع فريقه ليل الفرنسي في منافسة دوري المؤتمرات.

وذلك برسم الجولة الثانية من دور مجموعات المانفسة الأوروبية أمام المضيف كلاكسفيك من جزر الفارو.

وحقق زدادكة أرقام إيجابية في المواجهة بعد أن بصم على أول مشاركة أساسية هذا الموسم وطيلة التسعين دقيقة.

ونال زدادكة علامة 8.0 في المواجهة حسب تقييم موقع “صوفا سكور” المتخصص في الإحصائيات، بعد أن حقق علامة 92% نسبة نجاح التمريرات.

وتمكن من حسم 10 صراعات ثنائية في اللقاء من أصل 12، وتدخلين ناجحين على الكرة، ومراوغتين ناجحتين.