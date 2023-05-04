زدادكة يتوّج بـ “الكالتشيو” رفقة نابولي ويحتفل بشكل جنوني

فاز الجزائري كريم زدادكة بلقب الدوري الإيطالي رفقة ناديه نابولي الذي تعادل أمام اودينيزي في قمة الكالتشيو.

ونشرت وسائل الإعلام الايطالية صور للاعبي نابولي أثناء احتفالاتهم بما فيهم كريم زدادكة، الذي كان يرتدي وشاح نابولي.

ويعتبر زدادكة ثاني جزائري يتوّج مع نابولي بلقب “الكالتشيو” بعد الدولي الجزائري الأسبق سير بلوفة.

يذكر، ان اللاعب الشاب وشقيق حكيم زدادكة، قد عبّر سابقا عن إمتنانه بحمل قميص الخضر في قادم المواعيد.

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