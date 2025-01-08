زدادكة يخوض مغامرة جديدة في بولندا

انضمّ الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، حكيم زدادكة، اليوم الأربعاء، إلى نادي پياست غليويتش، الناشط في الدرجة الأولى البولندية.

وحسب بيان إدارة النادي البولندي، فإن لاعب الخضر، زدادكة، التحق بالفريق بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وصرّح زدادكة بهذه المناسبة للموقع الرسمي لناديه الجديد: “أنا سعيد جدًا بمجيئي إلى هنا. لا أستطيع الانتظار لاختبار مهاراتي في دوري جديد. أنا جاهز وأريد أن أقدم كامل إمكانياتي للفريق”.