زدادكة يرسم التحاقه بنادي ليل

أعلنت إدارة نادي ليل الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقدها رسميا مع الدولي الجزائري حكيم زدادكة، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة ليل، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “حكيم زدادكة لاعب جديد لنادي ليل”.

كما أرفقت إدارة النادي الفرنسي، هذه التغردية بصورة للدولي الجزائري بقميص فريقه الجديد، ليل الفرنسي.

وأمضى حكيم زدادكة (27 عاما)، على عقد يربطه مع نادي ليل، إلى غاية 2025، بعد اتفاقه على جميع التفاصيل.