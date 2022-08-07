زدادكة يفتتح عداده التهديفي ويساهم في فوز ليل

سجل الدولي الجزائري حكيم زداكدة، بداية موسم موفقة، رفقة ناديه ليل، ضمن الدوري الفرنسي، خلال مواجهة أوكسير.

وشارك زدادكة أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه ليل، في هذه المباراة التي جمعتهم بأوكسير ضمن الجولة الأولى من الليغ1.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ64، أين عمق الفارق لصالح فريقه، بتسجيله للهدف الرابع بطريقة رائعة.

وانتهت هذه المباراة بفوز زدادكة، وناديه ليل، بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد، على حساب نادي أوكسير.