زدادكة يفرض التعادل أمام بوداوي في الليغ 1

قاد الدولي الجزائري حكيم زدادكة فريقه أوكسير لفرص التعادل أمام المستضيف نيس الذي ينشط له الدولي الجزائري هشام بوداوي.

وقدم المدافع زدادكة مستوى جيّد على طول الخط، في المباراة التي لعبت ضمن الجولة 26 من الليغ 1.

كما شارك بوداوي أساسيا من جانب نيس بعدما أصبح قطعة أساسية في الفريق الفرنسي وكاد أن يسجّل هخدفا جميلا جدا لولا القائم.

و عرفت المباراة نيل زدادكة بطاقة صفراء، و كاد أن يطرد بالبطاقة الحمراء في إحدى لقطاته.

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