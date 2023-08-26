زدادكة يفضّل البقاء في ليل الفرنسي

قرر الدولي الجزائري، حكيم زدادكة، مواصلة مغامرته مع ناديه ليل الفرنسي، بالرغم من إصرار أحد أندية “الليغ1” على ضمه الصائفة الحالية.

وكشف الصحفي الفرانكو جزائري، والمكلف بالإعلام السابق لنادي أونجي الفرنسي، محمد توباش، اليوم السبت، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” بأن زدادكة، قرر رسميا الاستمرار مع ليل.

كما أبرز الصحفي ذاته، بأن قرار زدادكة، جاء بعد محادثات جرت بينه وبين مدربه في نادي ليل الفرنسي باولو فونسيكا.

مشيرا في الأخير، إلى أن أحد أندية “الليغ1” أصّر على التعاقد مع مدافع الخضر، من دون الكشف عن هوية هذا النادي.