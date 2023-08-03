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الرياضة

زدادكة يقترب من خوض تجربة في الليغا الإسبانية

بقلم فيصل زيان بوزيان
زدادكة يقترب من خوض تجربة في الليغا الإسبانية
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يقترب الظهير الأيمن الجزائري حكيم زدادكة المعار من ليل لنادي أوكسير من خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني الليغا.

وحسب ماكشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أمس الأربعاء، فإن اللاعب حكيم زدادكة، والمرتبط بعقد مع نادي ليل لغاية 2025، مرشح لمغادرة الفريق، لإنعدام حظوظ مشاركته مع نادي الشمال الفرنسي.

وأضاف المصدر، أن نادي قادش الإسباني كثف إتصالاته مع محيط اللاعب زدادكة تحسبا لضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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