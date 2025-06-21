زدادكة يلتحق بنادي صباح الأذربيجاني بعد تجربة غير موفقة في بولندا

أعلن نادي صباح إف سي الأذربيجاني، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري حكيم زدادكة في صفقة انتقال حر.

وذلك بعد فسخ عقده مع نادي بياست غليفيس البولندي عقب تجربة قصيرة لم تكلّل بالنجاح. حيث خاض اللاعب 13 مباراة فقط قدم فيها تمريرتين حاسمتين.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يسعى من خلال هذه الخطوة إلى استعادة مستواه والعودة بقوة إلى الواجهة، بعد فترة صعبة في بولندا لم يتمكن خلالها من فرض نفسه أو تقديم الإضافة المرجوة.

للإشارة، سبق لزدادكة أن خاض تجارب في الدوري الفرنسي مع ناديي ليل وكليرمون، قبل انتقاله إلى أوروبا الشرقية.