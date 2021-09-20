زدادكة يلفت الأنظار في مئوية بلقبلة

لفت الجزائري الأصل، حكيم زدادكة الأنظار، خلال المواجهة التي جمعت بين ناديه كليرمون فوت وبريست، في الجولة الماضية من الليغ 1 الفرنسية، حيث صُنف كثاني أحسن لاعبي فريقه، بعد تألقه على رواقه الأيمن.

وتحصل الظهير البالغ من العمر 26 عاما، على تقييم ممتاز من طرف جريدة “ليكب” بـ6/10، في لقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وشهد مُشاركة الجزائري الآخر حريس بلقبلة.

ونُشير بأن المواجهة كانت مميزة أيضا بالنسبة لمحارب الصحراء، بإعتبارها كانت المُباراة رقم 100 بالنسبة له رفقة فريقه ما بين الليغ 1 والليغ 2.