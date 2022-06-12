زدادكة يوجه رسالة مباشرة لبلماضي قبل ودية إيران

أبدى الدولي الجزائري حكيم زدادكة، تطلعه للحصول على فرصة حقيقية لاثبات امكانياته، وأحقيته في حمل قميص المنتخب الوطني.

وصرح زدادة، للموقع الرسمي للفاف: “تربص الدوحة كان جد مفيد بالنسبة لنا، كما سيسمح لبعض اللاعبين بالحصول على وقت لعب”.

كما أضاف: “أتمنى أن أحضى بدوري على وقت لعب معتبر، لاثبات أحقيتي في التواجد هنا مع المنتخب الوطني”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه أمسية اليوم الأحد، بقطر، منتخب إيران، في مباراة ودية تحضيرية.