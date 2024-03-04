زرابي:”أنا ضد الآراء التي تُقلل من قيمة المدرب بيتكوفيتش”

تحدث مدافع المنتخب الوطني السابق، عبد الرؤوف زرابي، عن تعيين الفاف، المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وصرح زرابي، أول أمس السبت، لموقع “العربي الجديد”:”المدرسة البوسنية معروفة بصرامتها الكبيرة، ونتمنى التوفيق لهذا المدرب مع المنتخب الجزائري”.

وأضاف زرابي:”بحسب ما أرى، فإن المدرب بيتكوفيتش، يملك سيرة ذاتية محترمة وفي انتظار أن يُترجم ذلك على أرضية الميدان”.

وتابع المتحدث:”أنا ضد الآراء التي تقلل من قيمة المدرب بيتكوفيتش بحجة أنه لا يملك الخبرة الأفريقية”.

وأوضح زرابي:”على سبيل المثال مدرب ساحل العاج كان مع نادي نيس لأقل من 16 عاماً. لكنه تمكن من تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا، رغم تعيينه خلفاً لمدرب فرنسي وسط المنافسة”.

وختم زرابي حديثه:”أعتقد أن المنتخب الوطني يملك مواهب كثيرة يُمكن للمدرب بيتكوفيتش، أن يستفيد منها مع القليل من الصرامة والانضباط المعروف بها”.