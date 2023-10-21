زرابي: “الجزائر المرشح الأبرز للتتويج بالكان”

رشّح الدولي الجزائري السابق، عبد الرؤوف زرابي، المنتخب الوطني، للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وفي رده حول المنتخب الذي يرشحه للتتويج بـ”الكان” خلال حواره الذي خص به موقع “أفريك فووت“. قال زرابي: “الجزائر من دون أدنى تردد”.

أما بخصوص هوية المنافس الذي يتوقع وصوله إلى النهائي. قال: “هناك العديد من المنتخبات بإمكانيات كبيرة، وهذا أمر ممتاز لصورة الكرة الإفريقية.”

مضيفا: “عشر منتخبات تستحق التواجد في النهائي، وما عدا الجزائر، هناك المغرب وتونس وساحل العاج والسنغال بطبيعة الحال وهناك أيضا مصر، ونيجيريا.. على كل المنتخب الذي سيكون جاهزا ذهنيا، هو من سيصل إلى النهائي.”