زرابي: “بلماضي فرض الصرامة في المنتخب وأتمنى له مزيد من النجاح”

نوّه الدولي الجزائري، السابق عبد الرؤوف زرابي، بالإضافة الكبيرة التي قدمها الناخب الوطني، جمال بلماضي، للخضر، منذ قدومه سنة 2018.

وأكد زرابي، الذي سبق له اللعب في المنتخب إلى جانب بلماضي، بأن الأخير، جلب الصرامة للخضر، وحقق نتائج قوية، رغم بعض الاخفاقات.

وقال في هذا الصدد: “بلماضي، فرض الكثير من الصرامة للمنتخب الوطني، وقاده للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في مصر”.

وأضاف زرابي، في حوار خص به موقع “أفريك فووت“: “صحيح أننا ضيعنا التأهل إلى مونديال قطر داخل الديار في آخر أنفاس المباراة، ولكن القدر هو من أراد ذلك”.

وختم: “كل هذا قابل للنقاش ولكن بلماضي، يبقى رجلا يحب الجزائر. ويعمل بقلبه.. وأتمنى له المزيد من النجاح.”