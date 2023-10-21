زرابي: “نملك كل المؤهلات للتألق في “كان” كوت ديفوار”

أكد لاعب الخضر السابق، عبد الرؤوف زرابي، بأن الجيل الحالي، قادر على الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا، المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وفي رده حول حظوظ المنتخب في دورة ساحل العاج. قال زرابي: “صراحة بدون رمي الورود مجانا على منتخبنا، نملك مجموعة من اللاعبين الشبان الموهوبين. محاطون بلاعبي الخبرة، في صورة فيغولي”.

وأضاف زرابي، في حوار مطول خص به موقع “أفريك فووت“: “نملك كل المؤهلات للتألق في كوت ديفوار. هناك أيضا أمين غويري. الذي سيقدم الإضافة في الهجوم، دون أن ننسى الشباب مثل بوعناني وشايبي، الذين سيكون لهم كلمة لقولها”.

وختم لاعب أجاكسيو الفرنسي السابق: “بلماضي يملك حاليا خيارات كثيرة في تشكيلته، وأتمنى أن ينسجم الجدد سريعا مع القدامى، حتى نكون جاهزين لـ”الكان”. والبصم على مشاركة كبيرة في كوت ديفوار”.