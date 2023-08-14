زراعة شجرة الباولونيا عبر 3 ولايات بدءاً من أكتوبر

أعلنت مسؤولة بالمديرية العامة للغابات، اليوم الاثنين، عن الشروع في عملية زراعة شجرة الباولونيا بداية من أكتوبر المقبل على مستوى 3 ولايات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قالت المديرة الفرعية للتشجير والمشاتل على مستوى المديرية العامة للغابات، أنّ الأمر يتعلق بولايات تيبازة وسطيف والجلفة.

مشيرة إلى أن الشروع في غرس هذه النبتة سينطلق مباشرة بعد تساقط أولى الأمطار التي ستسمح بترطيب التربة. وتسهيل تكيّف هذه النبتة.

كما أوضحت المتحدثة أن الباولونيا، هذه النبتة “غير المتوطنة” التي تتميز بنمو سريع، قد يصل طولها إلى 7 أمتار في ظرف ثلاث سنوات.

فيما يبلغ أقصى طول لها عند النضج بين 10 و20 متراً و هي قادرة على تحمل درجات حرارة تصل حتى الخمسين درجة.

وأضافت إنّ إدخال أصناف جديدة “لا يتمّ بطريقة عشوائية”. بل يكون مسبوقاً بدراسة دقيقة وتجارب.

حيث تتمّ عملية الغرس في مساحات صغيرة على حافة الغابات وحتى في الأماكن التي توجد فيها جيوب فارغة.

في السياق نفسه، أوضحت راشدي أنّ “الحفاظ على النوعية الجينية الأصلية للغابة الجزائرية. يبقى يمثل المهمة الأساسية لقطاع الغابات”.

وأشارت المسؤولة نفسها إلى أنّ الباولونيا معروفة بجودة خشبها حيث تستخدم في تثبيت التربة وتوفير العلف. إضافة إلى استغلال أوراقها وأليافها في المجال الطبي وصناعات مستحضرات التجميل والنسيج.