زراعة قصب السكر في المنيعة.. مشروع جزائري-إيطالي

من المنتظر تجسيد مشروع جزائري-إيطالي متخصص في زراعة قصب السكر ومختلف أصناف الحبوب على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف هكتار ببلدية حاسي القارة جنوب المنيعة.

وحسب وأج نقلا عن مصالح ولاية المنيعة اليوم جرى استقبال القائمين على المشروع بمقر الولاية، حيث قدمت مديرية المصالح الفلاحية عرضا حول المساحة المتوفرة بالمنطقة، وكذا المؤهلات الفلاحية التي تتميز بها ولاية المنيعة.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية، مصباح يوسف أن هذا المشروع يأتي في إطار التسهيلات الممنوحة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ضمن الرواق الأخضر المخصص للاستثمارات الفلاحية الكبرى.

واضاف المصدر ذاته ان أصحاب المشروع أبدوا إعجابهم بالمؤهلات التي تتوفر عليها ولاية المنيعة من مياه جوفية عذبة وتربة خصبة ملائمة لمختلف أنواع الزراعات الإستراتيجية.