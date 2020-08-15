زرالدة.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 17 شخصا

أخبار الجزائر
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زرالدة.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 17 شخصا
بقلم فوزية.م

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، يوم أمس الجمعة، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق البحر وتوقيف 17 شخصا.

وحسب ما كشف عنه بيان لذات الجهاز الأمني، اليوم السبت نقلا عن موقع التلفزيون الجزائري، فإن الأشخاص الموقوفين تتراوح أعمرهم بين19 و39 سنة.

وأضاف ذات المصدر أن “وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة وفي حدود الساعة 00.30 ليلا من إحباط عملية هجرة غير شرعية ن طريق البحر  وتوقيف 17 شخصا كانوا بصدد محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث كان يقودهم 7 أشخاص منظمين لرحلة الهجرة غير الشرعية على متن قارب صيد ذي قوة دفع عالية”.


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