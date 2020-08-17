زرالدة.. الأمن الوطني يحسس أصحاب المقاهي بضرورة احترام الاجراءات الوقائية تزامنا مع إعادة فتحها

برمج امن المقاطعة الإدارية لزرالدة، حركات ميدانية إلى المقاهي، تزامنا مع إعادة فتحها في ظل وباء كورونا.

وتأتي الخرجات الميدانية، في اطار الحملات التحسيسية لأصحاب المقاهي والمواطنين، بضرورة احترام و التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.