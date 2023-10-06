زرالدة: توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية تتاجر في المخدرات

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية. بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة شخصان (02) مشتبها فيهما عن قضية الحيازة والتخزين والمتاجرة في المؤثرات العقلية. بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

قضية الحال، جاءت إثر معلومات وصلت إلى علم عناصر الفرقة عن حيازة شخص من ذوي السوابق العدلية. على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، يقوم بترويجها على مستوى أحد أحياء زرالدة بمساعدة شركائه.

تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، سطرت الضبطية خطة للإطاحة بالمشتبه فيه الرئيسي ورفقائه. حيث باشرت بتحريات المعمقة للتحديد هويتهم.

وكشفت ملابسات القضية عن الوصول إلى مكان تخزين المؤثرات العقلية بمنزل شريك المشتبه فيه الرئيسي.

فيما أسفرت العمليات الشرطية التي قامت بها عناصر الفرقة، إلى توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 7 أشخاص. فيما تبقى التحريات متواصلة من أجل توقيف أشخاص أخرين متورطين في ذات القضية.

وخلال هاته العملية، تم ضبط و حجزعلى 2944 كبسولة من المؤثرات العقلية. ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

