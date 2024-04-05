زرالدة: توقيف 8 أشخاص وحجز 36 دراجة نارية وحافلتين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، في عملية واسعة النطاق قامت بها بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني. ليلة الأربعاء إلى الخميس بالمقاطعة الإدارية زرالدة وسيدي عبد الله. من توقيف 8 أشخاص، مع حجز 36 دراجة نارية وحافلتين، حسب ما ورد، اليوم الجمعة، في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذه العملية, “مراقبة 174 شخصا مع تحويل 8 مشتبه فيهم. في قضايا تتعلق بالمؤثرات العقلية”، مع “حجز 36 دراجة نارية، وتوقيف حافلتين لنقل المسافرين.

وقد أسفرت هذه العملية –مثلما تضمنه البيان– عن “ضبط و حجز 174 قرص من المؤثرات العقلية. وأسلحة بيضاء محظورة. وكمية من القنب الهندي”.