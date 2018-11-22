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زراوطي : تسيير مراكز الردم التقني للنفايات ستسند لخبراء جزائريين

الوطني
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زراوطي : تسيير مراكز الردم التقني للنفايات ستسند لخبراء جزائريين
بقلم عبد الجلال نويس

كشفت وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، أن خبراء وطنيون ستوكل لهم مهام الإشراف على تسيير مراكز الردم التقني للنفايات من أجل تحسين فعاليتها.

وأوضحت زرواطي بمناسبة يوم إعلامي حول إصدار دليلين، لتصميم و إستغلال مراكز الردم التقني، اليوم الخميس، أن “هناك عمل في العمق

لمرافقة مسيري مراكز الردم التقني بأن نقترح عليهم أفضل تقنيات تسييرالنفايات بغية الإطالة في مدة خدمتها والتقليل من تأثيرها على البيئة”.

كما دعت فاطمة زرواطي على الفرز القبلي، الذي يسمح بتثمين النفايات المنزلية و تفادي تشبع هذه المراكز للردم التقني.


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