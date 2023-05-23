زرب أسعيد: “نجاح التجربة السجنية الجزائرية فتحت المجال للتبادل العملي مع الخبراء الألمان”

كشف المدير العام لإدارة السجون واعادة الادماج زرب اسعيد اليوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الندوة الدولية حول” تطبيق المعايير الدولية من خلال تطوير المنظومة السجنية “، أن الندوة أتتت في إطار التعاون بين الدولة الألمانية للتعاون الدولي والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتقييم التجربة السجنية الجزائرية، والتي أسفرت على نجاح البرنامج باعتراف السلطات المشرفة، سواء وزارة العدل الجزائرية أو وزارة العدل الفديرالية الألمانية.

كما أضاف زرب اسعيد أن هذا النجاح دفع إلى البحث عن سبل أخرى لتوحيد العلاقات بين الطرفين لتطوير التعاون وتحفيز الاستمرارية في تنفيذ البرنامج من خلال إتاحة الفرص وفتح المجال للتبادل العملي المباشر مع الخبراء الألمان وتقديم الدعم السريع والمرن لبلوغ الأهداف.

في حين، أشار ذات المتحدث إلى أن 3 نتائج تم تحقيقها في اطار التعاون لتطوير المنظومة السجنية بالجزائر. والمتمثلة في إجراءات دخول المحبوسين للمؤسسات العقابية. ودليل تمضية العقوبة في ظل الخدمة الفردية لاعادة الادماج. إضافة إلى دليل إشراك الأطراف الخارجية في سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.