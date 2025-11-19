زرب اسعيد: 2702 محبوسا مسجل في التعليم العالي

كشف المدير العام لادارة السجون زرب اسعيد اليوم الأربعاء، أن التعليم العام والجامعي والتكوين المهني والحرفي، يشكّل ركيزة أساسية في إعادة إدماج المحبوسين. وتأهيليهم وتحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج عنه. كونها الآليات الأنجع التي تمكّن من خلالها الرفع من مؤهلاتهم ودعم فرصتهم في الإدماج.

وبلغة الأرقام في نظام العقوبة النصفية أكد ذات المتحدث، أن هذه الجهود مكنت من تسجيل نحاج 4441 محبوس في امتحان شهادة البكالوريا بسنة نجاح قدرها 75.18 بالمائة. و 2265 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط بسنة نجاح قدرها %54.47 خلال الموسم الدراسي 2025/2024 .

كما سجل خلال الموسم الدراسي الحالي 17242 محبوسا في محو الامية. و36339 محبوسا في التعليم بالمراسلة في الطور المتوسط والثانوي، و2702 محبوسا في التعليم الجامعي منهم 2629 في طور الليسانس و 13 في طور الماستر عن بعد و 600 محبوس في التعليم الجامعي الحضوري وفق نظام الحرية النصفية.

أما بالنسبة للتكوين والتعليم المهنيين والتأهيل الحرفي، أشار زرب أنه تم تسجيل خلال الموسم 2024 2025 ما مجموعه 75166 محبوسا. تابعوا تكوينا مهنيا بالتعاون مع مراكز التكوين المهني والتمهين في 162 تخصصا. تراعى فيه احتياجات ومتطلبات سوق الشغل وفقا لخصوصيات كل منطقة. كما تم تسجيل 1255 محبوسا في التكوين الحرفي بالتعاون مع غرف الصناعة التقليدية والحرف بمساهمة الجمعيات.

وفي ذات الصدد صرح المدير العام لادارة السجون أن التعاون المقام مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. مكن من تنظيم 12 ورشة تكوينية وملتقيين دوليين أطرها 8 خبراء المان وشارك فيها أكثر من 160 إطار من موظفي إدارة السجون. تناولت مواضيع معاملة المحوسين، تصنيف المحبوسين والخطة الفردية لتمضية العقوبة. انتقاء الموطفين وغيرها من المواضيع ذات الصلة المباشرة بعمل السجون.

