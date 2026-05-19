زرب: الدولة سخّرت كل الإمكانيات لدعم وتفعيل البرامج التعليمية بالمؤسسات العقابية

شرع، اليوم الثلاثاء، 5181 محبوسًا في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2026) بمؤسسات إعادة التربية والتأهيل، على المستوى الوطني، حسبما أفاد به بوهران المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب.

ولدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التأهيل ببلدية مسرغين، أوضح زرب أنه تقدم لهذا الامتحان 5.181 نزيلا، من بينهم 36 امرأة و5.096 رجلا و22 حدثا. موزعين على 58 مؤسسة عقابية معتمدة على المستوى الوطني كمراكز امتحان من طرف وزارة التربية الوطنية. ممثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يشرف على هذه العملية.

وأبرز أن “تعليم المحبوسين والرفع من مستواهم الدراسي يحتل حيزا هاما في عمل المؤسسات العقابية. لدعم قدراتهم وتعزيز حظوظهم في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الإفراج عنهم”. لافتا إلى أن “الدولة سخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لدعم وتفعيل البرامج التعليمية بالمؤسسات العقابية”.

ونوّه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمجهودات التي تبذلها مختلف هيئات الدولة على غرار وزارة التربية الوطنية مركزيا ومحليا. ومن خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديريات التربية. بإشرافها على مختلف مراحل اجتياز المحبوسين للامتحانات الرسمية بالمؤسسات العقابية. مساهمة بدورها في إعادة التربية وتنمية قدرات المحبوسين ومؤهلاتهم الشخصية. وبعث الرغبة فيهم للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون.

وذكر في ذات السياق، بدور المؤسسات العقابية في إصلاح وتأهيل وتعليم المحبوسين، من أجل تحضيرهم إلى ما بعد الإفراج والرعاية اللاحقة. تثمينا للمجهودات المبذولة طيلة فترة الحبس من توعية وتحسيس وبرامج ونشاطات بناءة. على غرار التعليم والتكوين والإرشاد الديني والبرامج التربوية والتشغيل. التي تمكن من رفع قدرات المحبوسين الفكرية والعلمية والمهنية.

كما ثمّن زرب دور فعاليات المجتمع المدني في تنفيذ سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. من خلال مساهمتها في تقديم دروس الدعم وتأطير المحبوسين المسجلين لاجتياز الامتحانات الرسمية. ومبادراتها لتنظيم أنشطة بناءة بالمؤسسات العقابية ومرافقتهم وتوجيههم بعد الإفراج عنهم. مشيرا إلى أنه “يتم التعامل مع 509 جمعية منها 22 جمعية وطنية منها الهلال الأحمر الجزائري. والكشافة الإسلامية الجزائرية”.

للتذكير، يتقدم لهذه الامتحانات بمؤسسة إعادة التأهيل بمسرغين 81 نزيلا من بينهم امرأة. يتوزعون على 6 قاعات تحت إشراف 26 مؤطرا.

للإشارة، فإن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي كان مرفوقا بالنائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران، قام بزيارة بذات المؤسسة العقابية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور