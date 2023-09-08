زردوم: “الشلف فريق كبير وسترون زردوم الحقيقي”

أكد الوافد الجديد، على تشكيلة أولمبي الشلف، رضوان زردوم، استعداده لرفع التحدي وبعث مشواره من جديد، رفقة الشلفاوة.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لـ”لايصو” قال زردوم: “أتمنى أن أكون فأل خير على الشلف، وأشرف ثقة الرئيس”.

ليضيف: “الأولمبي فريق كبير، وتوج الموسم الماضي بالكأس، ويملك تشكيلة جيدة، وأصدقائي الذين سبق لي اللعب إلى جانبهم، حفزوني كثيرا للقدوم”.

وختم زردوم: “أدعو الأنصار للوقوف إلى جانبنا، وأعدهم برؤية زردوم الحقيقي الذي تألق في نصر حسين داي”.