زردوم يدخل في معسكر تحضيري رفقة النجم الساحلي

استدعت إدارة النجم الساحلي التونسي، مهاجمها الجزائري رضوان زردوم، للدخول في معسكر تحضيري، استعدادا لاستئناف المنافسة.

وسيدخل زردوم، هذا المعسكر التحضيري، الذي سيدوم لمدة 10 أيام، رفقة 28 لاعبا من زملائه في النجم الساحلي، بمدينة حمام بورقيبة.

وسيعمل اللاعب السابق لنصر حسين داي، خلال هذا المعسكر، على التحضير رفقة ناديه لاستكمال المنافسة الكروية في تونس، والمقرر استئنافها انطلاقا من 2 أوت المقبل.

يذكر أن رضوان زردوم، يحتل رفقة النجم الساحلي، المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي، برصيد 26 نقطة.