زردوم يوقع على عقد جديد في الدوري التونسي

أمضى اللاعب الجزائري رضوان زردوم، على عقد جديد، يربطه بالنادي الإفريقي التونسي، ليكون أول استقدامات الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

ونشر زردوم، صورة له، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” والتي ظهر فيها بقميص النادي الإفريقي التونسي.

كما أرفق اللاعب الجزائري هذه الصورة بتعليق، أكد فيه انضمامه للافريقي، أين كتب: “بسم الله وتوكلنا عليك يا الله”.

يذكر أن رضوان زردوم (22 عاما)، كان قد فسخ عقده شهر أكتوبر الماضي، مع نادي النجم الساحلي، لعدم نيله مستحقاته المالية.

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