زرعوا الرعب..3 نساء ورجل في قبضة الأمن بوهران

وضعت مصالح الشرطة بالأمن الحضري 4100 مسكن حياة الريجنسي بوهران، حدا لنشاط شبكة إجرامية. تورط أفرادها في إنشاء والانخراط ضمن عصابة أحياء و زرع الرعب أو الإخلال بالسكينة العامة . أين أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص .

وجاءت العملية بناءا على تحريات تفيد قيام افراد الشبكة بترويج المخدرات وسط قطاع الاختصاص وإنشاء عصابة أحياء وزرع الرعب. لغرض المساس بالسكينة و فرض نشاطهم الإجرامي. باستعمال أسلحة بيضاء محظورة. وتوجيه تهديدات في وسط الأحياء. لتتمكن ذات المصالح في ظرف قياسي من تحديد هوياتهم و مكان تواجدهم و توقيفهم الواحد تلو الأخر.

ومواصلة للتحريات، و بعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد/وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. وإستصدار إذن بالتفتيش كانت النتيجة إيجابية بحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام، كانوا يستعملونها في نشاطهم الإجرامي.

كما تم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

