زرقان:”كنت أقف بالطابور لساعات من أجل مشاهدة مباريات الخضر”

عبر لاعب المنتخب الوطني، ونادي شارلوروا البلجيكي، أدم زرقان، عن تعلقه بالمنتخب الوطني، منذ صغره قبل إلتحاقه بالخضر.

وفي لقاء صحفي صرح زرقان لقناة “Lucarne DZ “:”قبل أن أكون لاعبا للمنتخب الوطني، كنت مشجعا، وكنت أقف الطابور لساعات قبل الدخول للملعب”.

وأضاف زرقان:”الجمهور الجزائري إستثنائي، وكنا دائما سعداء بمشاهدة المنتخب الوطني أمامنا، وعندما نفوز نخرج للإحتفال بالشوارع”.