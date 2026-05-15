زرقان: “أتمنى التواجد في قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم”

أبدى الدولي الجزائري، آدم زرقان، لاعب نادي سانت جيلواز، أمله الكبير في التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 2026.

وصرح رزقان، في هذا الخصوص، عقب تتويجه أمس بكأس بلجيكا: “أعتقد بأن الناخب الوطني يتابع مبارياتي مع الفريق، ويرى بأني أقدم مستوى جيد”.

كما أضاف: “منذ تواجدي مع سانت جيلواز، لعبت كل المباريات، وشخصيا أتمنى التواجد في قائم الناخب الوطني المعنية بالمشاركة في كأس العالم”.

وتابع آدم زرقان: “لعب كأس العالم ليس أمرا متاحا لأي لاعب، شخصيا منذ أن كنت طفلا وأنا أحلم بالمشاركة في كأس العالم، وأتمنى أن أكون ضمن قائمة المنتخب الوطني”.