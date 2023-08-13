زرقان أساسيا رفقة شارل لوروا في مواجهة ستاندر دولياج

يستقبل الدولي الجزائري آدم زرقان، وناديه شارل لوروا، اليوم الأحد، الضيف ستاندر دولياج، على ملعب “بلاد شالوروا”.

وكشف إدارة شارل لوروا، عبر السحاب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية والتي ضمت اسم زرقان.

ويطمح الدولي الجزائري وناديه، من خلال هذه المباراة، لتحقيق أول فوز لهم داخل الديار في هذا الموسم الجديد.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع آدم زرقان، وناديه شارل لوروا، بالضيف ستاندر دولياج، تدخل ضمن الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي.