زرقان أساسيا ويتلقى هزيمة قاسية في الدوري البلجيكي

واصل الدولي الجزائري ادم زرقان، اليوم السبت، مشاركته الأساسية رفقة ناديه روايال شارلروا في مباراة نادي سينت ترويدنس.

ونشط زرقان المباراة أساسيا، أين قدم ما عليه طيلة المباراة رغم الخسارة القاسية التي مني رفقة زملائه بهدف دون رد التي اندرجت ضمن الجولة الثامنة عشر.

وربح خريج مدرسة أكاديمية بارادو نقاط إضافية التي قد تكون لها الفضل في مشاركته في كأس إفريقيا التي ستجري في الكاميرون.

وسيعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن القائمة الرسمية لـ 27 لاعبا، التي ستشارك في العرس الكروي الإفريقي التي قد تحمل إسم ادم زرقان.

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